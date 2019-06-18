Эксперт оценил предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности

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Исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал инициативу Минэкономразвития по внесению изменений в законодательство с целью изъятия земельных участков у граждан в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности.
Эксперт оценил предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности
  • © pixabay.com

«По действующему законодательству, изъятие имущества — это крайний случай, который чаще всего сопряжён с выплатой рыночной стоимости участка собственнику», — заявил эксперт.

Однако, по мнению Бабенко, указанная законодательная инициатива не будет иметь перспективы.

Ранее юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова в беседе с Nation News оценила предложение изымать землю за нарушение норм пожарной безопасности.

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