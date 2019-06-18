В Домодедове опровергли слова Киркорова о жёсткой посадке самолёта

В Домодедове прокомментировали сообщения певца Филиппа Киркорова о жёсткой посадке при приземлении самолёта, отметив, что слова артиста не являются правдой.

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — рассказали РИА Новости в аэропорту.

Также в авиакомпании S7 отметили, что при приземлении из-за ветра был выполнен уход самолёта на второй круг.

«После чего самолёт совершил посадку в штатном режиме. Самолёт уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию», — отметили в авиакомпании.

Ранее Киркоров рассказал, что самолёт, на котором он возвращался с детьми из Болгарии, совершил жёсткую посадку в Домодедове.

Также 16 июня сообщалось, что самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве.