Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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- РИА Новости
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Там отметили, что результаты будут рассмотрены в среду, 19 июня, на заседании конфликтной комиссией Астраханской области «и ребята смогут с ними ознакомиться».
Ранее сообщилось, что работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к 19 июня.