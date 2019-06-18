Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

Экзаменационные работы школьников из Астраханской области, которые получили 0 баллов на ЕГЭ, проверены, сообщили в Рособрнадзоре.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Там отметили, что результаты будут рассмотрены в среду, 19 июня, на заседании конфликтной комиссией Астраханской области «и ребята смогут с ними ознакомиться».

Ранее сообщилось, что работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к 19 июня.