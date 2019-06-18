В Кировской области 20 тысяч должников ограничили в праве выезжать за границу

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В Кировской области судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда за границу в отношении 20 тыс. должников, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление Налоговой службы России.
В Кировской области 20 тысяч должников ограничили в праве выезжать за границу
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма задолженности жителей региона достигла 499 млн рублей.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали кировчанам заранее убедиться в отсутствии налоговых долгов, чтобы избежать неприятностей при прохождении таможенного контроля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области возбудили более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов в 2018 году.

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