В Кировской области 20 тысяч должников ограничили в праве выезжать за границу

В Кировской области судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда за границу в отношении 20 тыс. должников, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление Налоговой службы России.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма задолженности жителей региона достигла 499 млн рублей.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали кировчанам заранее убедиться в отсутствии налоговых долгов, чтобы избежать неприятностей при прохождении таможенного контроля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области возбудили более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов в 2018 году.