В Кировской области 20 тысяч должников ограничили в праве выезжать за границу
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- РИА Новости
Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма задолженности жителей региона достигла 499 млн рублей.
В связи с этим в ведомстве порекомендовали кировчанам заранее убедиться в отсутствии налоговых долгов, чтобы избежать неприятностей при прохождении таможенного контроля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области возбудили более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов в 2018 году.