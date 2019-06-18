В Москве пройдёт акция «Линия памяти»

Акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь» состоятся с 21 по 22 июня в рамках Дня памяти и скорби, сообщает сайт «Москва 24».

Первое мероприятие пройдёт в парке «Музеон», второе — в Александровском саду.

«Линия памяти» начнётся в 19:00. На Крымской набережной запланированы концерты и спектакли о первых днях Великой Отечественной войны.

«Вахта памяти» пройдёт с 03:00 до 05:30. Представители молодёжных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны, а также желающие почтут память павших и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, уточняет портал мэра и правительства города.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти».