Эксперт прокомментировал действия пассажиров, задержавших вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с Nation News прокомментировал действия пассажиров, задержавших вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.

«Как пассажиры определили, что там неисправность? То, что самолёт сразу не летит, это может быть по разным причинам, погодным и другим», — сказал он.

По его словам, экипаж может несколько раз запускать двигатель. Как отметил эксперт, это рабочие моменты.

Самолёт с 237 пассажирами на борту должен был вылететь из Толмачёва в Утапао. Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, в связи с чем некоторые пассажиры отказались лететь на данном лайнере.

Ранее «Невские новости» написали, что в Роспотребнадзоре напомнили авиапассажирам о действиях при задержке рейса.