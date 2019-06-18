Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Короткая ссылка
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, люди отказалась лететь в пункт назначения из-за возможных проблем с лайнером перед вылетом.

«15 человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж», — сказала она.

Уточняется, что самолёт всё же вылетел в Паттайю и в настоящее время уже прибыл на место.

«По данному факту проводится проверка», — добавила Горбунова.

Как отметила представитель транспортной прокуратуры, самолёт с 237 пассажирами на борту должен был вылететь из Толмачёва в Утапао. Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, в связи с чем некоторые пассажиры отказались лететь на данном лайнере.

Ранее «Невские новости» написали, что в Роспотребнадзоре напомнили авиапассажирам о действиях при задержке рейса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить