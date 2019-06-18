ФСИН проводит проверку инцидента с Шестуном в суде

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Московское управление ФСИН проводит проверку после инцидента с бывшим главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном, который порезал себе руку в СИЗО во время заседания суда по видеосвязи.
ФСИН проводит проверку инцидента с Шестуном в суде
  • РИА Новости

«Обвиняемому незамедлительно оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. По данному факту в УФСИН России по Москве проводится проверка», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления.

Отмечается, что он нанёс себе повреждения обломком от одноразового бритвенного станка, который в «обязательном порядке выдаётся в гигиеническом наборе при поступлении в учреждение».

Ранее сообщалось, что Шестун в знак протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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