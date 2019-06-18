ФСИН проводит проверку инцидента с Шестуном в суде
- РИА Новости
«Обвиняемому незамедлительно оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. По данному факту в УФСИН России по Москве проводится проверка», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления.
Отмечается, что он нанёс себе повреждения обломком от одноразового бритвенного станка, который в «обязательном порядке выдаётся в гигиеническом наборе при поступлении в учреждение».
Ранее сообщалось, что Шестун в знак протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.
Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.