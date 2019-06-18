Храму в селе Кривцы Московской области вернули похищенные иконы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24», ссылаясь на ГУ МВД России.
«Четверо злоумышленников, повредив резные колонны XVIII века, выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская», в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведён этот храм», — сообщили в полиции.
Отмечено, что похитители украли девять икон, а потом продали их в один из антикварных магазинов за $75 тысяч.
В мае сотрудники МВД задержали организатора кражи, который более пяти лет находился в розыске. Заказчик преступления скрывался в Калмыкии.
5 июня на Украине задержали мужчину, воровавшего церковное имущество.