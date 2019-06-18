Храму в селе Кривцы Московской области вернули похищенные иконы

Короткая ссылка
Храму в селе Кривцы Раменского района Московской области вернули похищенные 30 января старинные иконы.
Храму в селе Кривцы Московской области вернули похищенные иконы
  • © мвд.рф

Об этом сообщает сайт «Москва 24», ссылаясь на ГУ МВД России.

«Четверо злоумышленников, повредив резные колонны XVIII века, выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская», в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведён этот храм», — сообщили в полиции.

Отмечено, что похитители украли девять икон, а потом продали их в один из антикварных магазинов за $75 тысяч.

В мае сотрудники МВД задержали организатора кражи, который более пяти лет находился в розыске. Заказчик преступления скрывался в Калмыкии.

5 июня на Украине задержали мужчину, воровавшего церковное имущество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить