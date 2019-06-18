Поставки российских Бе-200 компании из США начнутся в 2020-2021 годах

Гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин рассказал, что поставки российских самолётов-амфибий Бе-200 американской компании Seaplane Global Air Services начнутся в 2020-2021 годах.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже.

«Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования (имеется в виду срок начала поставок. — RT). Я думаю, что финансирование — в сентябре месяце», — сказал Грудинин.

Как указывает агентство, в июне прошлого года Seaplane Global Air Services и российский Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева согласовали проект контракта на поставку 10 самолётов-амфибий Бе-200ЧС.

В сентябре 2018 года Грудинин заявлял RT, что в России будет возрождён проект самого крупного в мире самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос» (Бе-42).

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