В ДТП со «скорой помощью» под Тамбовом погибла фельдшер
- РИА Новости
«Автомобиль SsangYong Actyon столкнулся с «газелью» скорой помощи. Погибла фельдшер 1984 года рождения», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.
Также пострадали три человека, ехавшие в «скорой», и водитель иномарки.
Водитель «скорой помощи» находится в травматологии, пациент, сопровождающий его пассажир и водитель иномарки госпитализированы в реанимацию.
Ранее «Реальное время» сообщало, что следователи завели уголовное дело по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске.