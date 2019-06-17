В ДТП со «скорой помощью» под Тамбовом погибла фельдшер

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В ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в городе Моршанск Тамбовской области погибла фельдшер.
В ДТП со «скорой помощью» под Тамбовом погибла фельдшер
  • РИА Новости

«Автомобиль SsangYong Actyon столкнулся с «газелью» скорой помощи. Погибла фельдшер 1984 года рождения», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Также пострадали три человека, ехавшие в «скорой», и водитель иномарки.

Водитель «скорой помощи» находится в травматологии, пациент, сопровождающий его пассажир и водитель иномарки госпитализированы в реанимацию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что следователи завели уголовное дело по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске.

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