Онищенко оценил статистику заболеваемости раком в России
- РИА Новости
Как предположил Онищенко, Краснодарский край мог попасть в рейтинг из-за того, что в регионе развита диагностика онкоболезней.
Говоря о других регионах из списка, депутат заявил, что не может отметить, чем они выделяются из ряда других субъектов.
Онищенко напомнил, что онкологические заболевания развиваются в результате ряда факторов, среди которых радиация, пища, медицинские исследования и вирусные заболевания.
Ранее доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.