Онищенко оценил статистику заболеваемости раком в России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил статистику Министерства здравоохранения по распространённости заболеваемости раком в стране.

Как предположил Онищенко, Краснодарский край мог попасть в рейтинг из-за того, что в регионе развита диагностика онкоболезней.

Говоря о других регионах из списка, депутат заявил, что не может отметить, чем они выделяются из ряда других субъектов.

Онищенко напомнил, что онкологические заболевания развиваются в результате ряда факторов, среди которых радиация, пища, медицинские исследования и вирусные заболевания.

Ранее доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.