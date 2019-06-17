Суд в Калининградской области заблокировал доступ к сайтам с информацией о том, как сделать автономера нечитаемыми

Прокурор Полесского района Калининградской области выявил семь сайтов с информацией о том, как сделать автономера нечитаемыми и избежать фиксации камерами ГИБДД. Об этом сообщает «Янтарный край».

РИА Новости

Как отметили в региональной прокуратуре, распространение таких данных противоречит действующему законодательству. По итогам проверки ведомство направило семь административных исковых заявлений. По четырём требования полностью удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении. Сайты заблокированы. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд признал запрещённой информацию на сайтах о способах совершения побегов из мест лишения свободы и сокрытия лиц, находящихся в федеральном розыске.