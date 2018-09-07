Курганский суд признал запрещённой информацию на сайтах о способах совершения побегов из тюрем

Курганский городской суд признал запрещённой информацию на сайтах о способах совершения побегов из мест лишения свободы и сокрытия лиц, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подобные сайты обнаружил местный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Как отметили в ведомстве, посещение интернет-страниц с информацией о том, как готовиться к побегу и скрываться от правоохранительных органов, было свободным и не содержало никаких ограничений к доступу. Таким образом, опубликованная там информация фактически способствовала совершению преступлений.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году.