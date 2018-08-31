Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила о блокировке 506 интернет-ресурсов за распространение персональных данных в 2018 году, сообщает газета «Известия».

РИА Новости

Владельцы ещё 640 сайтов удалили противоправные сведения до блокировки. Все запрещённые судом ресурсы занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Как напомнили в Роскомнадзоре, в этот перечень добавляют сайты, которые нарушают права граждан на неприкосновенность их частной жизни, личную, семейную тайну, а также обрабатывают личную информацию без правовых оснований. Реестр создан в 2017 году. Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.