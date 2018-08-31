Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году
- РИА Новости
Владельцы ещё 640 сайтов удалили противоправные сведения до блокировки.
Все запрещённые судом ресурсы занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Как напомнили в Роскомнадзоре, в этот перечень добавляют сайты, которые нарушают права граждан на неприкосновенность их частной жизни, личную, семейную тайну, а также обрабатывают личную информацию без правовых оснований.
Реестр создан в 2017 году.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.