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Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила о блокировке 506 интернет-ресурсов за распространение персональных данных в 2018 году, сообщает газета «Известия».
Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году
  • РИА Новости

Владельцы ещё 640 сайтов удалили противоправные сведения до блокировки.

Все запрещённые судом ресурсы занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Как напомнили в Роскомнадзоре, в этот перечень добавляют сайты, которые нарушают права граждан на неприкосновенность их частной жизни, личную, семейную тайну, а также обрабатывают личную информацию без правовых оснований.

Реестр создан в 2017 году.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.

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