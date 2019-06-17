В Госдуме прокомментировали результаты опроса о подростковой занятости

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News прокомментировала результаты проведённого ВЦИОМ опроса, согласно которому 83% россиян поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет.

По словам депутата, занятость подростков в возрасте от 16 до 18 лет — государственная задача, особенно их трудоустройство во время летних каникул.

«Во многих регионах нашей страны власти оказывают содействие работодателям, принимающим на работу несовершеннолетних. Конечно, это помогает молодым людям приучиться к труду и понять, сколько стоят деньги», — сказала она.

Как считает Бессараб, постепенное приучение к труду — это правильно.

Ранее опрос ВЦИОМ, посвящённый мотивации к труду, показал, что 85% россиян скорее нравится их работа, чем нет.