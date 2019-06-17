В Госдуме прокомментировали результаты опроса о подростковой занятости
- РИА Новости
По словам депутата, занятость подростков в возрасте от 16 до 18 лет — государственная задача, особенно их трудоустройство во время летних каникул.
«Во многих регионах нашей страны власти оказывают содействие работодателям, принимающим на работу несовершеннолетних. Конечно, это помогает молодым людям приучиться к труду и понять, сколько стоят деньги», — сказала она.
Как считает Бессараб, постепенное приучение к труду — это правильно.
Ранее опрос ВЦИОМ, посвящённый мотивации к труду, показал, что 85% россиян скорее нравится их работа, чем нет.