Ущерб от нарушений закона в пензенских лесах оценили в 700 млн рублей

В пресс-службе Рослесхоза заявили, что ущерб от нарушений лесного законодательства в Пензенской области в 2019 году составил 700 млн рублей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 2019 году вследствие ненадлежащего исполнения Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в частности в результате необоснованного назначения и проведения рубок, причинённый лесу вред составил более 700 млн рублей», — сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Уточняется, что факты нарушения лесного законодательства были установлены в ходе выездной внеплановой проверки, проведённой по поручению прокуратуры Пензенской области в феврале-марте 2019 года департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

По итогам проверки в адрес регионального министерства направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, материалы внеплановой проверки направлены в региональные отделения прокуратуры и ФСБ.

В ведомстве добавили, что, по данным правоохранительных органов, по результатам этой внеплановой проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее Генеральная прокуратура провела проверку Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства.

11 июня NewsNN.ru сообщало, что спасатели предупредили о четвёртом классе пожароопасности в лесах Нижегородской области.