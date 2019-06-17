СМИ: Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На электронную почту телецентра «Останкино» по адресу: ул. Академика Королёва, д. 12 поступило сообщение с угрозой взрыва», — сказал собеседник.
Уточняется, что проверка помещений здания в настоящий момент ведётся без эвакуации сотрудников.
4 июня полицейские уже проверяли информацию об угрозе взрыва в здании телецентра «Останкино» на ул. Академика Королёва в Москве.
В мае ИА «Удмуртия» сообщало, что житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании.