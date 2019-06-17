Сестра пропавшего в Чёрном море аквалангиста обратилась за помощью к Турции и Украине

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Екатерина Батагова, сестра пропавшего в Чёрном море аквалангиста, обратилась за помощью к МЧС Украины и консульству Турции. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Сестра пропавшего в Чёрном море аквалангиста обратилась за помощью к Турции и Украине
  • ©пресс-служба МЧС РК

Дайвер пропал 13 июня во время ловли рапанов в районе посёлка Черноморское на западе полуострова. Была организована поисковая операция. 16 июня к работам подключился вертолёт Ми-8 МЧС России.

«Вертолётчики сообщили пограничникам, что в районе посёлка Межводное, напротив старой башни, они кого-то видели. Пограничные катера вышли 15 июня в районе 21 часа и ничего не обнаружили. Вчера опять поднимали вертолёт. На данный момент обследовано дно, где он мог предположительно быть. Там ничего. Также обследована вся береговая линия», — рассказала Батагова.

По её словам, она связалась с МЧС Украины, которое приняло заявку и направило данные оперативному сотруднику в Херсонскую область. Тот заявил, что никаких технических средств выводить не будут, а будут ждать, «если всплывёт тело», уточнила сестра аквалангиста.

Батагова также обратилась в консульство Турции.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в горах Крыма спасли туристов с ребёнком.

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