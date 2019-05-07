В горах Крыма спасли туристов с ребёнком

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Туристы из Москвы, в том числе двухлетний ребёнок, заблудились во время прогулки на южной стороне горы Демерджи, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
В горах Крыма спасли туристов с ребёнком
  • © пресс-службы ГУ МЧС по РК

Спасательная операция продолжалась примерно два часа. Медпомощь не потребовалась.

Эвакуированы двое взрослых и ребёнок. Как отметили в ведомстве, семья заблудилась из-за отсутствия надлежащей маркировки на туристических тропах.

За прошедшие сутки на горе Демерджи заблудился ещё один турист — житель Московской области. Его нашли с признаками истощения. Мужчине была оказана помощь.

В январе URA.RU сообщало, что в Челябинской области спасли заблудившуюся туристку.

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