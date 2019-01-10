В Челябинской области спасли заблудившуюся туристку

В Челябинской области спасли туристку, которая заблудилась и была вынуждена заночевать в лесу во время сильной метели. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу национального парка «Таганай».

Женщина приехала вместе с группой из 14 участников первого этапа первенства Перми по альпинизму. Они должны были совершить подъём на Откликной гребень.

В какой-то момент туристка вышла погулять и не вернулась. Самостоятельно найти её не смогли, поэтому пришлось обратиться за помощью к спасателям.

«В районе поиска мела метель и видимость не превышала 10 метров. Около четырёх утра пропавшую нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в центральную усадьбу парка», — заявил директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев.

Ранее портал Newinform сообщал, что на Байкале спасли сорвавшегося со скал туриста.