В Челябинской области спасли заблудившуюся туристку
- РИА Новости
Женщина приехала вместе с группой из 14 участников первого этапа первенства Перми по альпинизму. Они должны были совершить подъём на Откликной гребень.
В какой-то момент туристка вышла погулять и не вернулась. Самостоятельно найти её не смогли, поэтому пришлось обратиться за помощью к спасателям.
«В районе поиска мела метель и видимость не превышала 10 метров. Около четырёх утра пропавшую нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в центральную усадьбу парка», — заявил директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев.
Ранее портал Newinform сообщал, что на Байкале спасли сорвавшегося со скал туриста.