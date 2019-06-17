В Астрахани вынесли приговор обвиняемому в убийстве мужчины, защищавшего детей
- РИА Новости
По данным следователей, в апреле 2018 года 46-летний осуждённый в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать ножом детям во дворе многоквартирного дома.
Крики услышал один из жильцов, который находился на балконе. Он вышел на улицу и потребовал, чтобы кричавший убрал оружие, но получил удар ножом в шею и скончался на месте.
Ранее URA.RU сообщало, что 20-летней жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого.