В Астрахани вынесли приговор обвиняемому в убийстве мужчины, защищавшего детей

Житель Астрахани, обвиняемый в убийстве защищавшего детей мужчины, приговорён к 15 годам строгого режима. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следователей, в апреле 2018 года 46-летний осуждённый в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать ножом детям во дворе многоквартирного дома.

Крики услышал один из жильцов, который находился на балконе. Он вышел на улицу и потребовал, чтобы кричавший убрал оружие, но получил удар ножом в шею и скончался на месте.

Ранее URA.RU сообщало, что 20-летней жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого.