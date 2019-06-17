Эксперт прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака

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Доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.
Эксперт прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака
  • РИА Новости

«В регионах, где разбиты горнодобывающие отрасли или происходит обработка химических реагентов, поражение населения предметами распада наиболее вероятно», — сказал он.

По его словам, в Мордовии статистика также связана с экологическими причинами, а в Краснодарском крае речь скорее идёт о естественных факторах, например, о солнечной радиации.

Как пояснил эксперт, переизбыток, как и нехватка солнца, вызывает различные типы онкозаболеваний.

Ранее в Минздраве России рассказали, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.

В феврале глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн заявил, что лучшими мерами предосторожности против заболевания раком являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

Врач-онколог Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление Бауманна.

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