Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Как передаёт Первый канал, чаще всего россияне выбирают звонок на круглосуточный номер прямой линии — число телефонных обращений приближается к 400 тыс.
Около 170 тыс. граждан отправили смс с вопросами, порядка 20 тыс. обращений поступило на сайт «Москва — Путину», столько же на одноимённые странички в социальных сетях.
Ранее стали известны основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину.
Прямая линия начнётся 20 июня в 12:00 мск.