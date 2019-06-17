Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

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Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.

Как передаёт Первый канал, чаще всего россияне выбирают звонок на круглосуточный номер прямой линии — число телефонных обращений приближается к 400 тыс.

Около 170 тыс. граждан отправили смс с вопросами, порядка 20 тыс. обращений поступило на сайт «Москва — Путину», столько же на одноимённые странички в социальных сетях.

Ранее стали известны основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину.

Прямая линия начнётся 20 июня в 12:00 мск.

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