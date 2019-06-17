Минтруд оценил возможность корректировки критериев нуждаемости

Короткая ссылка
В Министерстве труда и социальной защиты России прокомментировали сообщения СМИ о том, что чиновники из ряда российских регионов в качестве одной из возможных мер по снижению числа малоимущих в стране выступили с инициативой скорректировать критерии нуждаемости.
Минтруд оценил возможность корректировки критериев нуждаемости
  • РИА Новости

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.

Уточняется, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить