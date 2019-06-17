Минтруд оценил возможность корректировки критериев нуждаемости

В Министерстве труда и социальной защиты России прокомментировали сообщения СМИ о том, что чиновники из ряда российских регионов в качестве одной из возможных мер по снижению числа малоимущих в стране выступили с инициативой скорректировать критерии нуждаемости.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.

Уточняется, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход.