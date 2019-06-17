В «МиГ» рассказали о работе над перехватчиком на смену МиГ-31

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости рассказал о работе над перспективным дальним перехватчиком на смену МиГ-31.

Он сообщил, что перспективный самолёт будет применять новые виды авиационных средств поражения, «сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата».

По его словам, его планируют создать с применением новых технологий малозаметности.

«Сейчас все эти требования закладываются в облик самолёта. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утверждённым обликом», — рассказал Тарасенко.

Он отметил, что это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства.

«Рассчитываем, что ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата. — RT) заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдёт к своему логическому завершению», — добавил Тарасенко.

В мае президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».