В «МиГ» рассказали о работе над перехватчиком на смену МиГ-31

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Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости рассказал о работе над перспективным дальним перехватчиком на смену МиГ-31.
В «МиГ» рассказали о работе над перехватчиком на смену МиГ-31
  • Многоцелевые истребители МиГ-31
  • РИА Новости

Он сообщил, что перспективный самолёт будет применять новые виды авиационных средств поражения, «сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата».

По его словам, его планируют создать с применением новых технологий малозаметности.

«Сейчас все эти требования закладываются в облик самолёта. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утверждённым обликом», — рассказал Тарасенко.

Он отметил, что это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства. 

«Рассчитываем, что ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата. — RT) заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдёт к своему логическому завершению», — добавил Тарасенко.

В мае президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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