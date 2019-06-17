Названа сумма ущерба от экологических преступлений в России за 2018 год

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В России в 2018 году сумма ущерба от причинивших вред окружающей среде преступлений составила 12 млрд рублей.
Названа сумма ущерба от экологических преступлений в России за 2018 год
  • РИА Новости

Об этом сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры России Егор Мирошник.

Он подчеркнул, что прокурорами России особое внимание уделяется возмещению ущерба, причинённого окружающей среде в результате преступлений.

«Ущерб от таких деяний исчисляется миллиардами рублей. Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд (рублей) ущерба от совершённых преступлений», — цитирует РИА Новости Мирошника.

Он отметил, что не всегда причинённый ущерб удаётся возместить, и добавил, что основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль.

«Ежегодно таможней и УМВД на транспорте возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса», — сообщил Мирошник.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

В 2018 году URA.RU сообщало, что ФАС завела дело против 13 фирм, отказавшихся вывозить ТКО в Челябинске.

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