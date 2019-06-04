Чайка призвал улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с ТКО

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом он сказал на совещании в Ростове-на-Дону.

«Требует совершенствования организация работы правоохранительных органов, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в рассматриваемой сфере», — отметил Чайка.

По его словам, в 2018—2019 годах зарегистрировано 600 сообщений о подобных деяниях, однако заведено лишь 100 уголовных дел, а до суда дошло только 25.

Чайка также указал на низкую результативность работы прокуроров по организации уголовного преследования виновных.

В 2018 году URA.RU сообщало, что ФАС завела дело против 13 фирм, отказавшихся вывозить ТКО в Челябинске.