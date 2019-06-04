Чайка призвал улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с ТКО
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании в Ростове-на-Дону.
«Требует совершенствования организация работы правоохранительных органов, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в рассматриваемой сфере», — отметил Чайка.
По его словам, в 2018—2019 годах зарегистрировано 600 сообщений о подобных деяниях, однако заведено лишь 100 уголовных дел, а до суда дошло только 25.
Чайка также указал на низкую результативность работы прокуроров по организации уголовного преследования виновных.
В 2018 году URA.RU сообщало, что ФАС завела дело против 13 фирм, отказавшихся вывозить ТКО в Челябинске.