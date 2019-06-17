СМИ: Маркировку продуктов по принципу «светофор» могут принять в октябре

ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — «светофор» — могут принять в октябре текущего года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Кроме того, отмечается, что в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии к настоящему времени подготовили окончательную версию указанного документа.

«Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах», — говорится в тексте.

Ранее учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи кандидат технических наук Елена Смирнова в беседе с НСН оценила маркировку продуктов питания по принципу «светофор».

Отмечалось, что в России введут добровольную маркировку продуктов красным, жёлтым или зелёным цветами в зависимости от содержания в них соли, сахара и других ингредиентов.