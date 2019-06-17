В Сирии успешно испытали «Ночного суперохотника» Ми-28НМ

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Ударный боевой вертолёт — «Ночной суперохотник» Ми-28НМ — прошёл успешные испытания в условия горной местности в Сирии, передаёт газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

«По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска», — говорится в тексте

Как отметил генерал-лейтенант Валерий Горбенко, машины, как правило, действуют в интересах сухопутных войск.

«Вертолёты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия. Также они помогают огнём мотострелкам, танкистам и разведке», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что модернизированный «Ночной охотник» получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование, более совершенные двигатели и системы вооружения. 

Также в мае президент России Владимир Путин заявил, что армейскую авиацию следует оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности и к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.

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