В Сирии успешно испытали «Ночного суперохотника» Ми-28НМ
«По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска», — говорится в тексте.
Как отметил генерал-лейтенант Валерий Горбенко, машины, как правило, действуют в интересах сухопутных войск.
«Вертолёты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия. Также они помогают огнём мотострелкам, танкистам и разведке», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что модернизированный «Ночной охотник» получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование, более совершенные двигатели и системы вооружения.
Также в мае президент России Владимир Путин заявил, что армейскую авиацию следует оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности и к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.