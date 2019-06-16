По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело

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RT
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области. Погибли восемь человек.
По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
  • © МВД по Воронежской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — отметили в ведомстве.

В МВД также подтвердили сообщения о том, что пассажир микроавтобуса — 10-летняя девочка — получила телесные повреждения различной степени тяжести.

Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.

Газета «Известия» опубликовала видео с места происшествия.

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