По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
- © МВД по Воронежской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — отметили в ведомстве.
В МВД также подтвердили сообщения о том, что пассажир микроавтобуса — 10-летняя девочка — получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.
Газета «Известия» опубликовала видео с места происшествия.