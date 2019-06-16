В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту

Один из пострадавших в результате взрыва на танкере в порту Махачкалы скончался, сообщает пресс-служба судоходной компании «Волжское пароходство».

«Четыре человека погибли», — уточнили в компании.

В организации также выразили готовность оказать содействие в расследовании причин ЧП и контроле ситуации в акватории.

Ранее руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан Тамила Газимагомедова в беседе с ФАН сообщила об отсутствии угрозы окружающей среде в результате аварии.

ЧП на танкере в порту Махачкалы произошло утром 11 июня.

В результате инцидента также пострадали четыре человека.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.