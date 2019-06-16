В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту
«Четыре человека погибли», — уточнили в компании.
В организации также выразили готовность оказать содействие в расследовании причин ЧП и контроле ситуации в акватории.
Ранее руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан Тамила Газимагомедова в беседе с ФАН сообщила об отсутствии угрозы окружающей среде в результате аварии.
ЧП на танкере в порту Махачкалы произошло утром 11 июня.
В результате инцидента также пострадали четыре человека.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.