Открытое горение на танкере в Махачкале ликвидировано
Открытое горение на танкере в одном из портов Махачкалы к настоящему времени ликвидировано, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.
- © РИА Новости / СК РФ
«В 12:40 объявлена ликвидация открытого горения», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв.
Жертвами инцидента стали три человека, ещё пятеро пострадали.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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