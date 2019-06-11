Открытое горение на танкере в Махачкале ликвидировано

Открытое горение на танкере в одном из портов Махачкалы к настоящему времени ликвидировано, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

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«В 12:40 объявлена ликвидация открытого горения», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв. Жертвами инцидента стали три человека, ещё пятеро пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.