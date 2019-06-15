В «Роскосмосе» рассказали о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве

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В одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш в Королёве, произошло возгорание. К настоящему времени оно ликвидировано, угроз функционированию Центра управления полётами (ЦУП) нет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».
В «Роскосмосе» рассказали о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Госкорпорация «Роскосмос» сообщает, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП «ЦНИИмаш», принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС», — указано в тексте.

В «Роскосмосе» также отметили, что угроз функционированию ЦУП и собственности корпорации нет, причины ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. 

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.

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