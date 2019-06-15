В «Роскосмосе» рассказали о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве
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- РИА Новости
«Госкорпорация «Роскосмос» сообщает, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП «ЦНИИмаш», принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС», — указано в тексте.
В «Роскосмосе» также отметили, что угроз функционированию ЦУП и собственности корпорации нет, причины ЧП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.