В «Роскосмосе» рассказали о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве

В одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш в Королёве, произошло возгорание. К настоящему времени оно ликвидировано, угроз функционированию Центра управления полётами (ЦУП) нет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Госкорпорация «Роскосмос» сообщает, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП «ЦНИИмаш», принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС», — указано в тексте.

В «Роскосмосе» также отметили, что угроз функционированию ЦУП и собственности корпорации нет, причины ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.