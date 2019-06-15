Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Иркут» вернулся во Владивосток после похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР
  • © Евгений Беленький
  • РИА Новости

Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отряд вышел в дальний поход 1 апреля, моряки посетили порты Филиппин, Вьетнама и Китая.

«В главной базе Тихоокеанского флота прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей. Командир ОБК капитан 1 ранга Сергей Алантьев доложил заместителю командующего флотом о том, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению», — цитирует Воскресенского РИА Новости.

Морякам по традиции вручили жареных поросят, после чего прошёл торжественный митинг.

В конце апреля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай.

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