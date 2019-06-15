Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР
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- РИА Новости
Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Отряд вышел в дальний поход 1 апреля, моряки посетили порты Филиппин, Вьетнама и Китая.
«В главной базе Тихоокеанского флота прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей. Командир ОБК капитан 1 ранга Сергей Алантьев доложил заместителю командующего флотом о том, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению», — цитирует Воскресенского РИА Новости.
Морякам по традиции вручили жареных поросят, после чего прошёл торжественный митинг.
В конце апреля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай.