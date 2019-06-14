Найден кот Алибасова

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Сбежавший из квартиры кот Чуча находящегося в больнице продюсера Бари Алибасова найден.
Найден кот Алибасова
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По его словам, кот породы канадский сфинкс был найден в центре кунг-фу, куда пришёл сам.

Отмечается, что нашедшие кота от вознаграждения в 800 тыс. рублей отказались.

12 июня сообщалось, что из квартиры находящегося в больнице продюсера Бари Алибасова сбежал принадлежащий ему кот по кличке Чуча. Предполагалось, что он убежал из дома, когда туда пришли журналисты.

Продюсер попал в больницу после отравления жидкостью для промывки труб «Крот».

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