Суд в Севастополе вынес приговор капитану украинского судна

Балаклавский районный суд Севастополя назначил капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому, обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма, наказание в виде штрафа в 550 тыс. рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на огласившую приговор Светлану Орлову.

«Признать виновным, назначить наказание в виде определённой суммы 550 тыс. рублей», — заявила она.

Отмечается, что суд отменил выплату штрафа, учитывая, что Новицкий провёл полгода в следственном изоляторе.

Также агентство указывает, что Новицкий находился под подпиской о невыезде и был автоматически отпущен.

В ноябре 2018 года Новицкий и два украинских рыбака были выпущены из СИЗО Симферополя по просьбе омбудсменов.