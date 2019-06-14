Суд в Севастополе вынес приговор капитану украинского судна
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на огласившую приговор Светлану Орлову.
«Признать виновным, назначить наказание в виде определённой суммы 550 тыс. рублей», — заявила она.
Отмечается, что суд отменил выплату штрафа, учитывая, что Новицкий провёл полгода в следственном изоляторе.
Также агентство указывает, что Новицкий находился под подпиской о невыезде и был автоматически отпущен.
В ноябре 2018 года Новицкий и два украинских рыбака были выпущены из СИЗО Симферополя по просьбе омбудсменов.