В Челябинской области вынесли приговор по делу о нападении на главу села

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В Челябинской области вынесли приговор в отношении 26-летнего мужчины, напавшего на главу села Еткуль. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Челябинской области вынесли приговор по делу о нападении на главу села
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 9 марта.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений он умышленно нанёс потерпевшему удар кулаком в лицо. Когда тот упал, подсудимый нанёс ещё не менее пяти ударов кулаками в лицо», — заявили в ведомстве.

Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый приговорён к ограничению свободы на один год. Он не имеет права менять место жительства, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Ранее Newinform сообщал о суде над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи в Бурятии.

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