В Челябинской области вынесли приговор по делу о нападении на главу села
- РИА Новости
Инцидент произошёл 9 марта.
«На почве внезапно возникших неприязненных отношений он умышленно нанёс потерпевшему удар кулаком в лицо. Когда тот упал, подсудимый нанёс ещё не менее пяти ударов кулаками в лицо», — заявили в ведомстве.
Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести.
Обвиняемый приговорён к ограничению свободы на один год. Он не имеет права менять место жительства, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.
Ранее Newinform сообщал о суде над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи в Бурятии.