Международный военно-технический форум «Армия-2019» состоится 28—30 июня в Севастополе. Черноморский флот также проведёт мероприятия в Керчи и Новороссийске.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Всего на площадках статических выставок будет представлено порядка 100 единиц современного вооружения и военной техники Черноморского флота и Южного военного округа», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Военнослужащие флота проведут демонстрацию своих возможностей. Экипажи кораблей представят девять эпизодов, передаёт «Крыминформ». Тренировки проводят и береговые войска.

Ранее сообщалось, что участники этапа соревнований «Авиадартс» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях над Чёрным морем.