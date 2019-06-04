Участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем

Участники этапа соревнований «Авиадартс» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях над Чёрным морем, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Пилоты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, а также военно-транспортных и ударных вертолётов, пройдя по заданному маршруту и в назначенное время, должны выйти на контрольную точку», — заявил главный судья соревнований Олег Маковецкий.

По его словам, воздушная разведка — это умение экипажа за восемь минут как можно точнее установить координаты макета боевой техники условного противника, увидеть его, классифицировать и по прилёте доложить результаты судьям.

В этом этапе принимают участие около 120 лётчиков Воздушно-космических сил России.

Как отметил Маковецкий, используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки и зона преодоления ПВО, а также мишенная обстановка на полигоне Чауда для применения различных средств поражения.

Всеармейский этап конкурса продлится до 9 июля.

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