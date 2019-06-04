Участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем
- РИА Новости
«Пилоты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, а также военно-транспортных и ударных вертолётов, пройдя по заданному маршруту и в назначенное время, должны выйти на контрольную точку», — заявил главный судья соревнований Олег Маковецкий.
По его словам, воздушная разведка — это умение экипажа за восемь минут как можно точнее установить координаты макета боевой техники условного противника, увидеть его, классифицировать и по прилёте доложить результаты судьям.
В этом этапе принимают участие около 120 лётчиков Воздушно-космических сил России.
Как отметил Маковецкий, используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки и зона преодоления ПВО, а также мишенная обстановка на полигоне Чауда для применения различных средств поражения.
Всеармейский этап конкурса продлится до 9 июля.
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