Участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем

Короткая ссылка
Участники этапа соревнований «Авиадартс» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях над Чёрным морем, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем
  • РИА Новости

«Пилоты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, а также военно-транспортных и ударных вертолётов, пройдя по заданному маршруту и в назначенное время, должны выйти на контрольную точку», — заявил главный судья соревнований Олег Маковецкий.

По его словам, воздушная разведка — это умение экипажа за восемь минут как можно точнее установить координаты макета боевой техники условного противника, увидеть его, классифицировать и по прилёте доложить результаты судьям.

В этом этапе принимают участие около 120 лётчиков Воздушно-космических сил России.

Как отметил Маковецкий, используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки и зона преодоления ПВО, а также мишенная обстановка на полигоне Чауда для применения различных средств поражения.

Всеармейский этап конкурса продлится до 9 июля.

Ранее ФАН сообщало, что войска Центрального военного округа приступили к летним учениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить