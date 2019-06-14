В Бурятии локализовали пожар на строительном рынке

Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Объявлена локализация пожара на 1,8 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

По его словам, вертолёт Ми-8 при тушении пожара выполнил в общей сложности 15 сливов воды на очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ загорелся строительный рынок на площади 1,5 тыс. кв. м.

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.