В Бурятии горит рынок на площади 1500 квадратных метров

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что к тушению возгорания привлечён пожарный поезд.

«На проспекте Автомобилистов горит строительный рынок на общей площади 1,5 тыс. кв. м. На рынке расположены магазин строительных материалов, станция техобслуживания и два административных здания», — сказал собеседник.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.