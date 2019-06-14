В Бурятии горит рынок на площади 1500 квадратных метров
- РИА Новости
Отмечается, что к тушению возгорания привлечён пожарный поезд.
«На проспекте Автомобилистов горит строительный рынок на общей площади 1,5 тыс. кв. м. На рынке расположены магазин строительных материалов, станция техобслуживания и два административных здания», — сказал собеседник.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
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