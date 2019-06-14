В Госдуме оценили предложение разрешить скорость 130 км/ч на дорогах

Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса России разработал проект нового стандарта (ГОСТ), согласно которому владельцы автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.

«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики», — заявил он.

По его словам, действующие ограничения были введены ещё в 1960-е годы и нуждаются в пересмотре.

Как отметил Лысаков, в настоящее время готовится пакет поправок в законодательство.

«Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», — добавил он.

В свою очередь, главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников в беседе с «Российской газетой» заявил, что увеличение скоростного режима — ожидаемая реформа, часть плана развития российской дорожной сети.

«Уже сегодня появление скоростных кольцевых автодорог разрешает передвигаться со скоростью 110 км/ч, а с учётом пока не штрафуемого лага в 20 км/ч меньше 130 км/ч по таким магистралям никто особо и не ездит», — сказал он.

По его словам, платные магистрали, выделенные в отдельную категорию, позволяют официально разгоняться и до 150 км/ч, причём всплеска аварийности на этих участках не отмечается.

Ранее сообщалось, что речь идёт только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), оператором которых является компания «Автодор».