«Коммерсантъ»: на российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч
Как отмечает издание, речь идёт только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), оператором которых является компания «Автодор».
Росавтодор также планирует поднять скорость до 90—110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, говорится в статье.
Как правило, высокие скорости разрешают на дорогах первой категории (12% федеральных дорог).
Для того чтобы стандарт мог быть применён к участку дороги, на нём в течение года, в частности, не должно быть очагов ДТП (не более трёх аварий на километровом отрезке), кроме того, колейность (дефект дорожного покрытия) допускается глубиной не более 15 мм.
В мае сообщалось, что в 2019 году скоростной режим изменят на 16 улицах Москвы для ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах.