«Коммерсантъ»: на российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса России разработал проект нового стандарта (ГОСТ), согласно которому владельцы автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, речь идёт только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), оператором которых является компания «Автодор».

Росавтодор также планирует поднять скорость до 90—110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, говорится в статье.

Как правило, высокие скорости разрешают на дорогах первой категории (12% федеральных дорог).

Для того чтобы стандарт мог быть применён к участку дороги, на нём в течение года, в частности, не должно быть очагов ДТП (не более трёх аварий на километровом отрезке), кроме того, колейность (дефект дорожного покрытия) допускается глубиной не более 15 мм.

В мае сообщалось, что в 2019 году скоростной режим изменят на 16 улицах Москвы для ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах.