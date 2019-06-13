Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России

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Российский Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России за неучастие в выборах в течение семи лет.
Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ликвидация была проведена в связи с иском Министерства юстиции России.

Председатель политсилы Николай Чеботарев указал, что не намерен обжаловать данное решение, так как у него «хватает и без этого работы».

«Я не слышал об этом, решения суда не знаю. Но ничего предпринимать не буду в связи с этим. Суд закрыл и закрыл, у меня хватает и без этого работы», — сказал он агентству.

Ранее Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах. Речь идёт о политсилах Народная партия «За женщин России», Альянс зелёных и Союз горожан.

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