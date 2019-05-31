Минюст России направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх партий

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвующих в выборах.

«Минюстом России направлены административные исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России», политической партии «Альянс зелёных», политической партии «Союз горожан», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Отмечается, что партия, не участвующая в выборах на протяжении семи лет подряд, может быть ликвидирована по решению Верховного суда России в соответствии с законом «О политических партиях».

Кроме того, Минюст планирует проверить деятельность ещё восьми партий относительно соблюдения устава и законодательства страны.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил об участии в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.