Минюст России направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх партий

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Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвующих в выборах.
Минюст России направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх партий
  • РИА Новости

«Минюстом России направлены административные исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России», политической партии «Альянс зелёных», политической партии «Союз горожан», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Отмечается, что партия, не участвующая в выборах на протяжении семи лет подряд, может быть ликвидирована по решению Верховного суда России в соответствии с законом «О политических партиях».

Кроме того, Минюст планирует проверить деятельность ещё восьми партий относительно соблюдения устава и законодательства страны.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил об участии в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

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