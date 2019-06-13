В Крыму завели дело по факту контрабанды ювелирных изделий c Украины

В Крыму завели уголовное дело против женщины, пытавшейся провезти c Украины почти 8 кг серебряных украшений стоимостью более 1,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года в пункте пропуска «Джанкой». Гражданка России спрятала в личных вещах изделия из серебра 925-й пробы. В багаже также найдены упаковочный материал, камни, застёжки, соединительные элементы для украшений.

Как заявил заместитель начальника таможни Игорь Владимиров, дело по факту контрабанды ювелирных изделий возбудило региональное управление Федеральной службы безопасности.

Женщине может грозить до семи лет тюрьмы и штраф.

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