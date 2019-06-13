В Карелии оценили динамику стоимости минимального набора продуктов питания

Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии с начала года выросла почти на 10%, сообщает KarelInform.ru.

Как подсчитал Карелиястат, в мае стоимость продуктовой корзины составила 5107 рублей 27 копеек в расчёте на одного человека в месяц. По сравнению с апрелем рост составил 2,8%, с началом года — 9,8%.

В список набора входят 1 кг говядины, свинины, баранины, курицы, рыбы, сельди, масла сливочного и подсолнечного, маргарина, 1 л молока, 1 кг сметаны, творога, сыра, сахара, муки, хлеба, риса, пшена, гороха, вермишели и картофеля.

Также входят десяток яиц, 1 кг капусты, моркови, огурцов, лука, яблок, печенья, карамели, чая, соли и перца.

В январе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил предложение Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии изменить состав потребительской корзины.