Московское метро предупредило о сбоях в работе билетных автоматов

Московский метрополитен сообщил пассажирам о сбое в работе автоматов по продаже билетов.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

В метро заявили, что делают всё возможное для восстановления работы билетных автоматов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что начался второй этап благоустройства у станций Некрасовской линии Московского метрополитена.