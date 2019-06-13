Московское метро предупредило о сбоях в работе билетных автоматов
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«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
В метро заявили, что делают всё возможное для восстановления работы билетных автоматов.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что начался второй этап благоустройства у станций Некрасовской линии Московского метрополитена.