В Москве начался второй этап благоустройства у станций Некрасовской линии

Начался второй этап благоустройства у станций Некрасовской линии Московского метрополитена, сообщает «Вечерняя Москва».

Площадь работ составит около 69 га.

Речь идёт о территориях вблизи станций «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Там установят тротуары, а также разобьют более 340 тыс. кв. м газонов.

Кроме того, появятся 29 новых остановочных павильонов, велосипедная дорожка, 16 детских и спортивных площадок, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что открылся первый участок Некрасовской линии метро.

ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.